【F1】ランド・ノリス、王者への道　マクラーレンを再び頂点へ

F1™2025年シーズンの年間チャンピオン、マクラーレンのランド・ノリス（26）。

2019年のF1デビュー以来、これまでに優勝11回、ポールポジション16回、表彰台44回と着実に成績を伸ばしてきた。今シーズンは、第3戦を終えた時点でドライバーズランキング5位につけている。

マクラーレンから17年ぶりの王者誕生

ノリスは、1999年11月13日イギリス生まれの26歳（2026年4月末時点）。7歳でカートを始め、2012年にイギリスの大会「Formula Kart Stars」でシリーズチャンピオンになった。その後もジュニアフォーミュラやカート選手権で数多くのタイトルを獲得。14歳の時には、CIK-FIA KF世界選手権のタイトルを最年少で獲得した。

2018年からはマクラーレンのテスト・リザーブドライバーとして実力を磨き、2019年に19歳でマクラーレンからF1デビュー。当時のチームメートのカルロス・サインツとの直接対決など、ルーキーシーズンでもめざましい活躍を見せた。

その後も着実に成績を伸ばし、2024年にはマイアミグランプリで初優勝を挙げると同時に4勝を記録し、マクラーレンに1998年以来、26年ぶりのコンストラクターズタイトルをもたらした。

そして2025年シーズンでは、終盤に34ポイント差を逆転する驚異的な追い上げを見せ、チームメイトのオスカー・ピアストリとレッドブルのマックス・フェルスタッペンを破り、年間チャンピオンとなった。マクラーレンとしては17年ぶりの王者誕生だった。

再び頂点を目指す

マクラーレンにとっても、ノリスの活躍はチームの評価を押し上げる重要な要素となっている。マクラーレンは長年タイトルから遠ざかっていたが、ノリスの台頭とともに、再びトップ争いに復帰した。マクラーレンは引き続き、ノリスを中心に戦うとみられる。

今シーズンは、オーストラリア5位、中国では出走できず、日本5位という結果で、日本グランプリ終了時点でのランキングは5位。世界王者としての期待と責任を背負いながら、ノリスが競争力を維持できるかが注目される。