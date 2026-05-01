「プチ移住」するならどこがいい？…お勧めの4つのエリア「香港・シンガポール・タイ・マレーシア」を国際弁護士が比較

海外移住と日本を行き来する「プチ移住」には、資産形成やお子さんの教育にメリットがあることをご存じでしょうか？ 『富裕層3.0 日本脱出』から一部を抜粋し、国際弁護士がメリットの高い移住先候補地の実情や特徴、注意点について解説します。

香港・シンガポール・タイ・マレーシア…移住先としての格付け

（1）香港

香港は、日本からいちばん近いタックスヘイブンです。法人税率は16.5％（200万香港ドル＝約4,000万円までの利益については8.25％）、個人所得税率は最高17％、金融所得に非課税、相続税・贈与税なし等、魅力的な税制です。

在留日本人数は2万人を超えており、日本人が生活するうえで必要なものは一通りそろっています。しかも、日本から飛行機で約4時間と近く行き来しやすいため、日本にビジネスを持ちつつ海外移住をしたいという方に人気です。

一方、長期ビザは少し面倒です。投資をすることで取得できる「投資移民ビザ」はありますが、申請前の2年間に3,000万香港ドル（約6億円）以上の資産を保有し、かつ、香港で今後3,000万香港ドル（約6億円）以上を投資する人が対象ですので、ハードルが高いです。香港に会社を自分で作り、株主・取締役としてビザを取得するのが、最も現実的な方法でしょう。

また、物価の高さもネックです。香港で食事をすると、だいたい東京の2倍以上の値段です。最も高いのは不動産で、日本人の多く住むエリアで50平米くらいの広さのコンドミニアムの場合、家賃は4万香港ドル（約80万円）を下りません。およそ東京の3倍かかるイメージです。

（2）シンガポール

シンガポールは、日本から2番目に近いタックスヘイブンといってよいでしょう。法人税率は17％（さまざまな形で軽減税率あり）、個人所得税率は最高17％、金融所得に非課税、相続税・贈与税なし等、魅力的な税制です。

在留日本人も約3万人で、香港以上に日本人が生活をするのに必要なものはそろっています。また、街並みがきれいでゴミひとつ落ちておらず、清潔感という点では断トツでしょう。そのおかげもあって、富裕層の移住先、とくにファミリーで移住する場合の移住先として人気です。

一方、長期ビザは少し面倒です。香港と同様に、シンガポールに自分で会社を作り、株主・取締役としてビザを取得するのが最も現実的な方法です。しかも、香港と比べてビザ取得のハードルは高めです。

また、日本から飛行機で約8時間と、ここにあげた4都市のなかでは最も遠く、日本と頻繁に行き来するにはやや面倒です。香港と同じく、物価の高さもネックです。シンガポールで食事をすると、だいたい東京の2倍以上の値段です。最も高いのは不動産で、日本人の多く住むエリアで50平米くらいの広さのコンドミニアムの家賃が6,000シンガポールドル（約70万円）は下りません。およそ東京の3倍かかるイメージです。

（3）タイのバンコク

バンコクはタックスヘイブンではありませんが、海外法人を使うことで、事実上タックスヘイブンと同様に暮らすことができます。

在留日本人は約5万人と、ここで比較している4都市のなかで最も多く、日本人が生活をするのに困ることはないでしょう。

長期ビザとして最もポピュラーなのは「タイエリート」という購入するタイプのビザで、5年間有効のビザの場合、90万バーツ（約360万円）です。ほかにも、リタイアメントビザや保護者ビザ（子どもが学校に通う場合に保護者が取得できるビザ）がありますので、「ビザを取れないから移住できない」といったことはありません。

日本からのフライトは約6時間半で、この4都市のなかでは中くらいの距離です。

タイ移住でポイントとなるのが物価です。格安といわれた時代は過ぎ去りましたが、それでも、日本人が多く住むエリアでは50平米くらいのコンドミニアムに10万円程度の家賃で住むことができます。

（4）マレーシアのクアラルンプール

マレーシアの長期ビザとして最もポピュラーなものは、MM2H「My Malaysia 2ndHome」ですが、2021年と2024年の改正でかなりハードルが上がり、使いにくくなってしまいました。クアラルンプールには母子留学している方が多いのですが、母子留学によく使われているのが「保護者ビザ」（子どもが学校に通う場合に保護者が取得できるビザ）です。その他、フリーランス・リモートワークの方には、デジタルノマドビザがよく使われています。

日本からのフライトは約7時間、この4都市のなかでは若干遠いほうです。

クアラルンプール移住でも、ポイントとなるのは物価です。マレーシアもタイ同様、格安といわれていた時代は終わりましたが、日本人が多く住むエリアで50平米くらいのコンドミニアムには、いまでも10万円くらいの家賃で住むことができます。

クアラルンプールは移住先としてもよく名前が挙がるのですが、在留日本人はそれほど多くなく、1万人弱です。そのため、日本人向けのサービスは、ここに挙げた4都市のなかでは少し弱いといえます。

4都市の移住しやすさを格付けしてまとめると、図表1、2のようになります。

［図表1］4都市の移住のしやすさの格付け 出所：『富裕層3.0 日本脱出』（ゴールドオンライン新書）より抜粋

［図表2］在留日本人数に見る、日本人の暮らしやすさ 出所：『富裕層3.0 日本脱出』（ゴールドオンライン新書）より抜粋

もちろん、最後は好みですので、「移住して生活していけるか？」という目線で、これらの都市を実際に訪れるのがよいでしょう。

小峰 孝史

OWL Investments代表取締役

弁護士

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があります。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認ください