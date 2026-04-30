「ヤクルト−阪神」（３０日、神宮球場）

阪神・藤川球児監督がルーキーへの死球に怒りをあらわにしながらベンチを飛び出した。

７点リードの七回１死。ドラフト３位・岡城（筑波大）の左脇腹付近に木沢の１４７キロの速球が直撃する死球。指揮官がベンチから飛び出した。最初は穏やかな表情だった藤川監督は、その後何かを呟きながら厳しい表情に。藤本総合コーチも出てきてなだめる形となり、球場の虎党からはブーイング。近本が死球で左手首を骨折し、戦線を離脱したこともあって球場内は騒然とした。

その後、続く森下に対してはカウント３−１からの５球目が抜けて打者の頭上を通過し、バックネットに大きな音を立てて直撃。再び藤川監督がベンチから出て、その後にコーチ陣も続いた。藤川監督は周囲を制止して駆け足のようなポーズを取り、四球の森下への代走を球審に告げた。

その際はヤクルト・池山監督らも一塁側ベンチから出て再び場内は騒然。池山監督は帽子を取り、阪神サイドをなだめた。

阪神では２６日の広島戦（甲子園）で近本が死球で左手首を骨折。その試合後に藤川監督は「相対的に見てちょっと多いんで、デッドボールを当てられるケースが。野球を守らなければいけないんで、こちらもグッと我慢しているんですけど。多いね」と話し、苦言を呈していた。