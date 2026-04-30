富士電機は大幅反発、施設電源システムの受注増加で２７年３月期営業益は４％増を計画

富士電機<6504.T>は大幅反発している。前営業日２８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆２７５０億円（前期比３．９％増）、営業利益は１４２５億円（同４．３％増）としており、好感した買いが集まっている。エネルギー部門が成長を牽引する。データセンター関連の需要を受け、同部門の施設電源システムについては受注高で前期比２０～３０％増、売上高で同３０％増の水準になると見込む。



２６年３月期は売上高が１兆２２７５億９５００万円（前の期比９．３％増）、営業利益が１３６６億２０００万円（同１６．１％増）だった。蓄電システムの案件やデータセンター向け需要が増えたエネルギー部門、ＩＴソリューション分野において文教分野の大口案件が増加したインダストリー部門が業績を押し上げた。同時に取得総数２５０万株（発行済み株式総数の１．７％）、取得総額２１０億円を上限とする自社株の取得枠を設定したと発表した。取得期間は２０２６年５月１日から２７年３月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS