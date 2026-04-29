タレント若槻千夏（41）が、28日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。AKB48のセンター伊藤百花（22）を「見た瞬間の衝撃が橋本環奈ちゃんと一緒」と評した。

この日は伊藤がゲスト出演した。若槻は「私、今日さっしーとLINEしてて。たまたま」と同グループ出身の指原莉乃と連絡を取り合っていたことを報告。そこで「今日、伊藤百花ちゃん来ますって言ったら、え？いともも？って言われて」と返事が来たという。

伊藤について「何かさっしー情報くださいって言ったら、『いとももはスタイルがよくて、顔がめっちゃよくて、性格がめっちゃいいです』って」と太鼓判。「さっしーは正直者だから。『性格がいいです』って来たわけ。え？性格いいアイドルって売れなくないですか？って私が言ったら、既読スルーされました」と苦笑した。

番組では、音楽番組出演で伊藤が大バズりしたことをVTRで紹介した。若槻は「全映像かわいかったね」と語り「いつかもっと年齢上がった時に、昔の映像とかデビューの時の映像とか大体恥ずかしくなるんだけど、1個もないよね、そういうの。全ビジュ良くない？」とかわいさに圧倒された様子。「見た瞬間の衝撃がちょっと橋本環奈ちゃんの感じと一緒なんです」と大絶賛だった。