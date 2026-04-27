紅白の衣装、色指定されてましたよ🥹

着物は黄色を着てくださいって🟡

キービジュアルと同じ青色と黄色でって。

逆に指定されてないけど被るって事はあります。先に衣装さんが色を聞いたり打ち合わせしてくれてますね😌

すみませんバズりツイート見かけて、、