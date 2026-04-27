橋本環奈さん（2017年撮影）J-CASTニュース

橋本環奈 紅白衣装めぐる「自身の噂」についてXで否定「SNS難しい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 紅白で橋本環奈側が着物の色を教えず、浜辺美波側が3色用意したとのX上の噂
  • 橋本環奈は「紅白の衣装、色指定されてましたよ」と投稿し、噂を否定した
  • SNS難しい。笑」とも綴り、「変な憶測に終止符打てて有難い」などの声が

◆橋本環奈「紅白衣装」めぐる噂を否定

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