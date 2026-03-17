2月下旬の週末、東京・中央区で俳優の中川大志の姿を発見した。降り注ぐ日差しが眩しいのか、日傘の下で目を細める彼に、道行く人々が次々と振り返っていた。「中川さんはスタッフ十数人に囲まれながら、街中でのシーンを撮影しているようでした。ジーンズにブラウンの上着を羽織り、ポケットに手を入れて立っている姿でしたが、かなり目立っていましたね。買い物客が中川さんに気づくと、思わず足を止めて見入っていましたよ。