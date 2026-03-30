豪華キャスト、話題の原作、衝撃展開。冬ドラマは粒ぞろいといわれる一方で「期待はずれ」の声もちらほら。そこで週刊女性は毎シーズン恒例、女性視聴者1000人に「がっかり」ドラマをアンケート。2月上旬時点の中間ランキングとどう変わったのか─。【結果一覧】1000人が選ぶ「がっかり」冬ドラマ最終ランキングTOP5女性視聴者を「がっかり」させた5位の作品「思ってたより爽快感がなかった」（長野県・42歳）、「ドクターX的な