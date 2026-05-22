「先日、家族で香川＆徳島旅行行きましたぁ―初の四国！」5月17日、自身のXで家族とのプライベート旅行を報告した橋本環奈（27）。福岡県出身の橋本は、故郷のアイドルグループの一員として活躍。アイドル時代の写真がネットで「1000年に1人の逸材」と脚光を浴び、一躍スターダムにのし上がった。「’16年に映画『セーラー服と機関銃 -卒業-』で初主演を果たし、第40回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。その後も順当に活躍を