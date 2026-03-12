3月9日、橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の第9話が放送された。物語はクライマックスにさしかかるも、同ドラマのワースト視聴率（ビデオリサーチ調べ・関東地区、以下同）を更新。かなり厳しい状況に立たされている。【写真】「橋本環奈がかわいそう」辛辣評価の“金髪ギャル姿”を比較『おむすび』タッグが“2連敗”の危機同作は、“元ヤンキー”の主人公が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳