エレコムは、ナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーやハンディファンが航空機内への持ち込み、および航空会社への預け入れがともに不可になったとして、Webサイトで注意を呼びかけている。

ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー

4月24日付で国土交通省 航空局が「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」を更新したことに伴うもの。新たに「ナトリウムイオン電池（内蔵製品含む）」が制限品目として明記されたため、行政のルールに従い対応を変更した。

対象となるのは、同社が販売しているナトリウムイオン電池搭載のモバイルバッテリー3型番と、ハンディファン6型番で4月24日以降、持ち込み・預け入れともにできなくなっている。

対象のモバイルバッテリーは「ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー」で型番は、DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBK。ハンディファンは「ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き」と「ナトリウムイオン電池搭載 コンパクトハンディファン」の2機種が対象。型番はそれぞれ、FAN-U264BE/GN/WH、およびFAN-U265BK/GN/WHの計6型番となる。

ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き

ナトリウムイオン電池搭載 コンパクトハンディファン

エレコムでは、対象製品を航空機に持ち込もうとした場合、空港の保安検査場にて破棄や没収となる恐れがあるとして、注意を促している。今回のルール更新に伴い、Webサイトや製品パッケージの「機内持ち込み対応」表記を順次「持ち込み不可」へと修正していくが、市場では一時的に「持ち込みOK」と記載のある旧パッケージが混在する可能性がある。

持ち込み制限は、あくまで航空輸送上のルール変更によるもの。製品自体は各種安全基準を満たしており、日常生活における通常の使用においては安全性に問題はない。

製品種別 製品名 型番 モバイルバッテリー ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBK ハンディファン ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き FAN-U264BE、FAN-U264GN、FAN-U264WH ナトリウムイオン電池搭載 コンパクトハンディファン FAN-U265BK、FAN-U265GN、FAN-U265WH