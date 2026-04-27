東京の水辺が、静かな「EV（電気推進）」の力で劇的な進化を遂げます。三井不動産が展開する舟運プロジェクト「&CRUISE」が2026年4月26日より本格始動。国内初の民間企業によるフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」が、日本橋・豊洲間を片道約25分で結ぶ定期運航を開始しました。リチウムイオン電池（チタン酸リチウム）を動力源とするこの最新鋭船は、排ガスゼロ、かつ振動と騒音を極限まで抑えた圧倒的な快適性が最大の特徴です。ビジネス利用に嬉しいWi-Fi・電源完備、さらには自転車積載や災害時の給電機能まで。単なる移動手段に留まらない、都市の未来を乗せた「音のない船旅」の全貌を、就航前日の体験レポートとともに紹介します。

国内初の民間EV旅客船が定期運航を開始

豊洲船着場（アーバンドックららぽーと豊洲）

2026年1月より始動した舟運プロジェクト「&CRUISE」の一環として、フル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」の定期運航を日本橋・豊洲間で開始しました。運航主体は観光汽船興業が務め、民間企業によるフル電動旅客船の定期航路としては国内初の試みとなります。

ららぽーと豊洲敷地内に、船へ給電するための設備を新設

使用する船体は、リチウムイオン二次電池（チタン酸リチウム）を電源としたフル電動仕様です。全長17メートルの船体には90kWの電動モーターが2基搭載されており、静音性・低振動・燃料特有の臭気ゼロという、従来の船舶とは一線を画す快適な乗船体験が可能。また、災害時には海上からの人や物資の輸送や、スマートフォンの逆給電にも対応できるなど、都市の防災力向上の役割も期待されています。

「Nihonbashi e-LINER」航路（画像：三井不動産）

運航区間は、東京メトロ有楽町線とゆりかもめの「豊洲駅」から徒歩約5分「豊洲船着場（アーバンドックららぽーと豊洲）」から「日本橋船着場（中央区防災船着場）」まで。片道約25分で運航します。4月・5月は1隻体制でスタートし、6月からは2隻体制となることで、さらに便数が増える見込みです。

地下鉄 vs EV船、どっちが便利？

東京メトロ有楽町線で豊洲〜日本橋（三越前）へ移動する場合、月島での乗り換えを含め約15〜20分。一方の「Nihonbashi e-LINER」は約25分です。時間だけを見れば地下鉄が有利ですが、船の移動なら階段の上り下りや乗り換えのストレス、満員電車の混雑とは無縁。特にベビーカー利用時や、「移動中に景色を見ながらWEB会議をこなしたい」という人には、この25分がむしろ「最も効率的で贅沢な時間」に変わるのではないでしょうか。

快適な船内とスリリングな接岸を体験！

子ども船長による「出発、進行！」の声を合図に出航

就航前日に豊洲船着場で行われた「就航セレモニー」では、子ども船長の合図で出航。豊洲〜日本橋航路を運航しました。

1号艇・2号艇とも、座席は一方向に定められていないフリースタイルを採用

今回の体験クルーズで乗船したのは2号艇。外観は1号艇・2号艇とも同じですが、内装は色や素材を変更。2号艇はグレーのカーペットを敷き、水色を差し色に。1号艇の試運転をもとに、清掃性などを考慮してブラッシュアップしたそうです。

Wi-Fiや電源設備を備えたデスクもあり、移動中のパソコン作業も可能です。景色を観ずにパソコン画面に向かうのは少しもったいない気もしますが（笑）、日常的な利用を考えている人にはありがたいスペックです

船内後方にはWi-Fiや充電コンセントが完備されており、ビジネス利用にも対応しています。化粧室や、車椅子やベビーカーのスペースも設けられています。また、自転車は、折り畳み式であれば持ち込みが可能。自走式（折り畳まない状態）の場合は、船外に2台分の積載スペースが確保されており、こちらは別料金での対応となります。

海の上から見る東京スカイツリー。夜間帯に乗船すれば、ライトアップも楽しめます

就航前日の体験クルーズに乗船したのは、豊洲の住民や日本橋の小学校に通う子どもとその親を中心とした招待客。参加者にとっては地元の見慣れた風景のはずですが、乗船時に記念撮影を楽しんだり、東京湾に生息する野鳥を見つけて盛り上がったり、海面に近いところから見る景色に見入っていたり、各々が楽しんでいる様子が伝わってきました。

橋を下から見上げる貴重な体験ができます

「Nihonbashi e-LINER」は日本橋川を航行するため、船の高さが低めに設定されています。

日本橋船着場への接岸はスペースが限られており、非常に高い運転技術が求められるそう。実際に橋の下をくぐり抜ける様子を見て、運転難易度の高さを感じました

乗船中は何度も橋の下をくぐりましたが、特に日本橋付近は水路が狭く、17メートルの船体で縫うように走行する様子はなかなかスリリングでした。潮位や風の影響を考慮しながらの運航は、高い運転技術をもつ船長の努力の賜物です。

到着した日本橋船着場は約20メートル。接岸すると、船の大きさを改めて感じました

就航記念キャンペーンでおトクに乗船！

Hello・Nihonbashi e-LINERキャンペーン（画像：三井不動産）

新艇の就航を記念して、2026年4月26日から5月31日までの期間限定で、割引運賃にて乗船できるキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中の運賃は片路・税込で大人900円、小学生450円。小学生未満は大人と同数人まで無料です。

なお、2026年6月1日以降はダイヤ改正が予定されており、片路運賃は大人1,000円〜1,500円程度となる見込みです。

「Nihonbashi e-LINER」運航スケジュール（画像：三井不動産）

キャンペーン期間中の運航スケジュールは上記の通り。期間中の毎週木曜日と5月13日（水）、27日（水）を除き毎日運航します。（河川内工事や天候などの影響により変更の可能性があります）。

乗船の事前予約・販売は「東京舟旅」サイトから受け付けています。当日席に余裕があれば予約なしでの乗船も可能ですが、船着場での現金支払いは不可となっているため注意が必要です。

「移動」を「楽しみ」に変え、都市の渋滞や雑音から解放してくれるフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」。5月末まではキャンペーン価格で気軽に体験できる絶好のチャンスです。ちょっと贅沢な日常の足として、観光を兼ねた移動手段として、次の週末は水上の特等席から、今まで見たことのない東京の景色を見てみませんか？

文・写真：斎藤若菜

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）