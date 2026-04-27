《このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます》

【写真】台湾のテレビで放送、福原愛が何度披露した元夫とのキスシーン

4月17日、福原愛が公式サイトで第3子を出産したことを報告した。

不倫報道相手と再婚＆出産

「福原さんといえば、4歳から卓球の全国大会で注目されるようになり、若くして“天才卓球少女”として一躍有名に。のちにオリンピックの卓球女子団体で2度のメダルを獲得した卓球界のレジェンドです」（スポーツ紙記者）

'16年に、卓球の元台湾代表で“卓球王子”と称された江宏傑と国際結婚。長女と長男を授かったが、海外での結婚生活は長くは続かなかった……。

「福原さんは'20年に離婚を決意。'21年初めには、台湾から単身帰国しましたが、そのタイミングで現在の夫であるAさんとの不倫疑惑が報じられました」（スポーツライター、以下同）

'21年7月、江との離婚が成立したものの、

「法廷で当時4歳の長男の親権を争う全面バトルに発展。双方の言い分は食い違いました。'22年には福原さんによる長男の日本への連れ去り行為も問題化。結局、長い裁判の末に、2人の子どもたちは共同親権となり、'24年3月に江さんと和解したようです」

'25年12月には、『女性セブン』のインタビューに応じた福原。

「当時の不倫報道を否定したうえで、Aさんと再婚し、妊娠中であることも明らかにしました。これを受け、江さんも代理人を通じて“祝福”とコメントを寄せたと中国メディアが報じていました」

競技の第一線から退いた後は、中国を中心にタレント活動を展開。'25年1月には、四川省成都市のPR動画に出演するなど活動の幅を広げていた。

青森大学の客員准教授、講義は4年間で２回

「'21年11月に、青森大学の客員准教授に就任しましたが、任期を務めた4年間の間に講義が行われたのは、わずか2回でした。卓球の解説やCMなどでも彼女の姿を見ませんし、日本での活動はほぼしていないのではないでしょうか」

実際のところ、中国ではどういった評価をされているのだろう。中国事情に詳しいジャーナリストの中島恵氏に話を聞いてみると、

「“オリンピックに出ていた愛ちゃん”という、あくまで過去に人気があった選手という位置づけだと考えます」

今後はどんな活動を行っていくのか。

「福原さんは日本に拠点を置きながら、中国企業などから依頼を受け、日本にいる在日中国人を含めて、中国人向けのビジネスを行っていくでしょう。SNSを活用し、商品を紹介するライブコマースなど、インフルエンサーのような活動をするのではないでしょうか」（中島さん）

競技人生とは異なるフィールドで、その存在感を示すことができるのか。次なる勝負の舞台は、中国市場となりそうだ。