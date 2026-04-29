3月16日、グループ結成2周年を迎えた6人組歌い手グループ・クロノヴァ。自身初めてのツアーライブが4月29日、愛知・名古屋市から始まります。それにちなみ、初めて日本各地にいるファンと会える思いなどを聞いたところ、事前に見に行ったという愛知でのエピソードも明かしてくれました。クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。特徴と