ゴールデンウィーク（GW）は、旅行などで長距離移動が増える一方、自動車のトラブルも多くなる時期だ。GWにはどのようなトラブルが多いのか、どうすれば防げるのか。ドライバーが注意すべきポイントを日本自動車連盟（JAF）に取材した。●「過放電バッテリー」が最多理由JAFの統計によると、2024年度のロードサービス出動理由は、1位が「バッテリー上がり」（約42％）、2位が「タイヤのパンク・空気圧不足」（約20％）で、この2つ