《このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます》【写真】台湾のテレビで放送、福原愛が何度披露した元夫とのキスシーン4月17日、福原愛が公式サイトで第3子を出産したことを報告した。不倫報道相手と再婚＆出産「福原さんといえば、4歳から卓球の全国大会で注目されるようになり、若くして“天才卓球少女”として一躍有名に