東京と四国・山陰エリアを結ぶ人気寝台特急列車「サンライズ瀬戸・出雲」。日本で唯一定期運行しており、料金に応じた幅広い寝台プランだけでなくシャワー室やラウンジも完備されている。特別な夜行列車の旅を楽しむべく、ゴールデンウィークに利用する予定を立てている人もいることだろう。いっぽうXでは4月25日頃から、ある一般ユーザーが呈した“苦情”が注目を集めている。このユーザーは「サンライズ出雲」に乗車した直後、車