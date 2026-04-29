テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、日本テレビドラマ界を支える日曜劇場・朝ドラ、そろっての“低視聴率”について考える。 【画像】戸田恵梨香が演じる“美しすぎる細木数子” 日曜劇場・朝ドラのダブル低迷 今期のドラマ界で、少し不思議なことが起きている。 NHKの朝ドラ『風、薫る』、そしてTBS日曜劇場『GIFT』。どちらも、本来なら高視聴率が見