ドジャースが金銭トレードで“便利屋”28歳を獲得試合開始2時間前、ドジャースから届いた報せにファンが騒然となった。ドジャースは28日（日本時間29日）、金銭トレードでタイラー・フィッツジェラルド内野手を獲得。2024年に打率.280、15本塁打、34打点を記録した28歳に、ファンは「これはデカすぎる」と驚いている。この日、ドジャースは本拠地でマーリンズと対戦。試合前にブルージェイズとの金銭トレードでフィッツジェラ