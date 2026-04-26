俳優の北村匠海が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ 「サバ缶、宇宙へ行く」が、低視聴率に苦しんでいる。13日に第1話が放送されたのだが、平均視聴率は世帯6.0％、個人3.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・以下同）と、まずまずのスタートを切った。 しかし、翌週の第2話では、世帯4.1％、個人2.6％まで急落。過去の月9ドラマと比べても、歴代最低視聴率を更新しそうな勢いで、数字が低迷している。 同ドラマ