容疑者単独の犯行なのか誰もが疑惑の目を向けていた義父・安達優季（ゆうき）容疑者（37）の逮捕から2週間。京都府南丹市で安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件を巡っては、いまだ不可解な点が数多く残されている。そんな中、容疑者の成育環境をよく知る人物が、初めて口を開いた。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「安達優季容疑者」が住む「立派過ぎる日本家屋」一つ目の謎は、殺害から遺体