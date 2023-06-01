「timelesz」の猪俣周杜（24）が28日に放送されたTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演。実家の家業を明かした。番組恒例企画「ニセモノを見破れ!神業フェイク」が放送された。今回は回転寿司チェーン店「スシロー」を舞台に、チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿、猪俣らが挑戦した。2ndステージでは全24種類のサイドメニューの中に一つだけあるチョコレートフェイクを見破れるかに挑んだ。挑戦前に、レーン