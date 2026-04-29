◇欧州ＣＬ準決勝第１戦パリ・サンジェルマン５―４バイエルン（２８日・パルク・デ・フランス）準決勝の第１戦が行われたが、ＷＯＷＯＷが独占している放送で超異例の中継トラブルが起こった。日本時間の早朝に中継が始まり、スタメン発表、選手入場などが配信されていたが、いよいよキックオフとなったタイミングで、急きょ映像がストップ。実況の安井成行アナが「まもなく前半キックオフのタイミングですけど、回線に問題