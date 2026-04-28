悪天候での3時間遅延をものともせず7回に逆転3ラン【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのエンゼルス戦で12号逆転3ランを放った。この一発で両リーグ単独トップに立ち、球団の月間最多本塁打記録も更新。驚異的な活躍に球団やMLB公式も大々的に反応し、「非現実的な存在だ」などと称賛の声が上がっている。悪天候の影響で約3時間遅れて