タレント伊集院光（58）が28日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。体力があるとみられていることについてコメントした。MCオードリー若林正恭から「まず体力ありますよね。伊集院さんの同世代の人と比べたら」と問われた。伊集院は「でも、1個だけなんか他の人よりも勝っているのは、俺、どこで寝ても大丈夫っていうか、寝る時間がもともと短いんだけど、ラジオのメールをパソコンに入れて、それを