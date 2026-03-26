マタニティマークを付けたら「自慢」なの？【漫画】本編を読む→まさかマタハラにあうなんて！「マタニティマークを付ける？つけない？」妊産婦が交通機関などを利用する際に身につけるマタニティマーク。緊急時などに周囲へ妊娠を知らせる重要な役割を持つ一方で、「『妊婦様』と思われたくない」などの理由から、あえて持たない選択をする人もいる。近年はマークをつけた妊婦への嫌がらせも報告されており、当事者にとっては悩ま