元ウェザーニュースキャスターで現在はフリーアナウンサーの檜山沙耶（32）が、自身のXを更新し、アニメ『チェンソーマン』の登場キャラ・レゼのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】本気コスプレで脇チラ見せ！『チェンソーマン』レゼ姿の檜山沙耶Xでは「ボンっ『チェンソーマン』レゼ」と写真を3枚投稿。ノースリーブにウィッグ＆カラコンと『チェンソーマン』のレゼになりきっている。これ