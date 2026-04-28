28日午前、茅野市の市道でトラクターが斜面に転落し運転していた男性が死亡しました。28日午前6時前、茅野市湖東の市道で「トラクターが横転していて、背中の痛みがある」とトラクターを運転していた男性の家族から消防に通報がありました。消防が駆け付けたところ市道から2メートル下の斜面にトラクターが転落しているのが見つかりました。トラクターは茅野市の無職、両角裕次さん81歳が運転