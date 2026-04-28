戸田恵梨香が演じた細木数子は、どれほど怖かったのか--。令和ロマンの高比良くるま(「高」ははしごだか)が「信じられないくらい怖かった」と語ると、実はインタビュアーも“本人が来る”と思うほど戦々恐々としていたと明かされた。戸田恵梨香○『地獄に堕ちるわよ』の完成映像を観て反省したワケYouTubeチャンネル『くるまの助手席』で26日に公開された動画にゲスト出演した戸田恵梨香は、「今までいろんな作品をやらせてもらっ