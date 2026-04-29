東京海上日動火災保険などを傘下に置く、損保業界最大手の東京海上ホールディングス。じつは、「三菱グループ」だということはご存じだろうか？にもかかわらず、社名に「三菱」を冠していないのはなぜなのか……。『教養としての三菱・三井・住友』の著者、山川清弘氏が、その理由を解説する。「三菱〇〇」でない三菱グループ企業三菱グループの主要企業でありながら、社名に「三菱」の付いていない企業がいくつかあります。そう