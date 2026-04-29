ロボット接客やユニークな企画で知られる『変なホテル』。現在、飲料水、アニメ、キャラクター、美容ブランドなど多彩な企業とのコラボ部屋を展開。【写真】客室すべてがカルピス！ 三ツ矢サイダーやドデカミンの部屋もカルピスはなんと「飲み放題」なかでも話題となったのが、『変なホテルプレミア東京 浅草田原町』で展開されている「カルピスルーム」だ。客室の壁紙やカーテン、ベッドに至るまで、カルピスのパッケージをイ