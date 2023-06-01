政府は2026年春の叙勲受章者を29日付で発表した。「機動戦士ガンダム」生みの親でアニメーション映画監督の富野由悠季（本名・富野喜幸）さん（84）に旭日中綬章が授与される。宇宙を舞台に重厚な人間ドラマを描き、社会現象となった「機動戦士ガンダム」は日本のアニメの歴史を変えた。アニメ監督として異例の選出となった旭日中綬章の知らせに富野さんは「アニメ監督は基本的に裏方だと感じているが、認められてうれしい。一