国の個人情報保護委が昨年度４回指導川崎市が市職員８８６８人の給与振り込みデータを紛失した事案があり、国の個人情報保護委員会は２７日、市に対し、文書で行政指導を行った。市が２８日発表した。発表によると、市の担当者は今年１月、保管期限に基づきデータが記載された文書を捨てようとしたが見つからなかった。２０２３年に新本庁舎が完成して移転した際、誤って廃棄年度となった他の文書とともに捨てたとみられるとい