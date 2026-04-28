メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の東山動植物園のイケメンゴリラ・シャバーニの家族に、SNSで9万件もの「いいね！」がついているんです。そのワケは？ SNSに投稿された、1頭のニシローランドゴリラ。 投げられた野菜を器用にキャッチして食べていますが、トマトをキャッチすると軽く宙に浮かせて口元へ。 その仕草とたたずまいが、まるで「イケメン俳優みたい」などと、投稿から約1カ月で9万件の