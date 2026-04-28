韓国フランチャイズ店「サムチョくブンシク」で注文したトッポッキからゴキブリが出てきたが、一部の返金で済まされたという主張があった。24日、SNSには「サムチョくブンシクでデリバリー注文した食べ物からゴキブリが出てきたが、トッポッキの料金だけが払い戻された」という投稿があった。作成者Aさんは「店側がトッポッキの分だけ払い戻し処理をした。納得できない。私の一日を返せ」とし、写真も掲載した。公開された写真には