ファナックが急反発、２７年３月期２ケタ増益予想と自社株買い発表を好感

ファナック<6954.T>が急反発している。前週末２４日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高９０９６億円（前期比６．０％増）、営業利益２１２２億円（同１５．５％増）、純利益１８４９億円（同１１．０％増）と２ケタ増益を見込むことを好感した買いが入っている。ＦＡ、ロボット、ロボマシンの各部門において、さまざまな分野で堅調な需要が継続すると予想する。なお、想定為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７０円としている。



２６年３月期決算は、売上高８５７８億３１００万円（前の期比７．６％増）、営業利益１８３７億６３００万円（同１５．７％増）、純利益１６６５億４３００万円（同１２．９％増）だった。ＦＡ部門でＣＮＣシステムが、旺盛な外需が牽引役となった国内工作機械メーカーや、インドや設備投資に積極的な産業からの需要が旺盛だった中国で好調に推移。またロボット部門では中国のＥＶ関連向けや一般産業向けが好調に推移した。



同時に、上限を１０００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．０７％）、または５００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は５月１日から来年４月３０日まで。また、５月２９日付で自社株１１万１０６３株（消却前発行済み株数の０．０１％）を消却するとあわせて発表した。



出所：MINKABU PRESS