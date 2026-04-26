◆パ・リーグ 楽天０―３西武＝延長１０回＝（２６日・楽天モバイル最強）

西武が“幸運のハト”の出現で延長戦にもつれた接戦を制した。２連勝で３カード連続の勝ち越しとした。

０―０の重苦しい試合展開を一変させたのは“珍客”だった。延長１０回２死二塁。一塁付近に１羽のハトが舞い降りた。２ボールとなったところでたまらずタイムがかかり、吉本一塁塁審が足で追い払おうとしたが、ハトは動じず。何とかファウルゾーンに移すことに成功したが、マウンド上の加治屋がリズムを崩したのか古賀悠に四球。その後、満塁からカナリオに決勝２点適時打が生まれた。西口監督は「幸運を運んできてくれたのかなと思います」とほほ笑んだ。

なおも一、二塁から長谷川の右前打に敵失が絡んで追加点。９回までの拙攻がウソみたいにポッポと点数が入った。実はこのハトは２５日に北海道・稚内をスタートした「レースハト」で、埼玉に戻る途中だったという。飼い主によると、休憩か仮宿泊の場所に“中間地点”の球場を選んだ説が有力で、地元・埼玉を本拠地とする西武の勝利の使者となった。その裏のピンチでも再びグラウンドに現れ、２死三塁から最後は三塁線上で試合終了の瞬間を見届けた。

ハトは試合後も三塁カメラマン席でおとなしくしていたが、飼い主と連絡を取り合った楽天球団が無事に保護。２７日にお迎えが来る予定だという。