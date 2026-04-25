「シーズン終盤に戻ることを期待している」リバプール指揮官が注目発言！ 離脱中の遠藤航の現状を明かす「リハビリチームとともに…」
リバプールのアルネ・スロット監督が遠藤航に言及した。
この日本代表MFは２月11日のサンダーランド戦で今季初のリーグ戦スタメン出場を果たすも、その試合で左足首を負傷。担架に乗せられピッチを後にした。
長期離脱を余儀なくされ、その後は欠場が続いており、日本代表の英国遠征にも招集外となった。
クラブの公式サイトによると、そんな遠藤の現在の状況について、スロット監督は24日の記者会見で「ワタは外に出始めている」と明かした。
「まだチームには入っていないが、リハビリチームとともにピッチの外でエクササイズを始めている。準備を進めているが、来週（マンチェスター・）ユナイテッドとその翌週のゲームには出場できないだろう」
しかし最後には「我々は彼がシーズン終盤に戻ることを期待している」とコメントを残している。
果たして遠藤は今季中にカムバックを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この日本代表MFは２月11日のサンダーランド戦で今季初のリーグ戦スタメン出場を果たすも、その試合で左足首を負傷。担架に乗せられピッチを後にした。
長期離脱を余儀なくされ、その後は欠場が続いており、日本代表の英国遠征にも招集外となった。
クラブの公式サイトによると、そんな遠藤の現在の状況について、スロット監督は24日の記者会見で「ワタは外に出始めている」と明かした。
しかし最後には「我々は彼がシーズン終盤に戻ることを期待している」とコメントを残している。
果たして遠藤は今季中にカムバックを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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