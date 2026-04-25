中国生産？ 輸出の可能性も

プジョーは北京モーターショーで、2台のコンセプトカーを公開した。『508』や『5008』の上位に位置する新たなフラッグシップモデルとなる可能性がある。

【画像】プジョーが新たな高級モデル準備中？【2台のコンセプトカーと508/5008を詳しく見る】 全35枚

プジョーのアラン・ファヴェCEOは、今回公開された『コンセプト6』と『コンセプト8』について、「ブランドの大胆な未来に対するビジョンを示すもの」と述べている。



北京モーターショーで公開されたプジョー・コンセプト6 AUTOCAR

これらのコンセプトカーは単なる「デザインスタディ」にとどまらず、EVモデルの「新世代を形作る」ものだという。

プジョーは以前から、中国市場を事業拡大の重点地域として位置づけてきた。そのため、2台のコンセプトカーは中国の自動車メーカーである東風汽車との提携を通じて量産化される見込みであり、東風のプラットフォームをベースに中国国内で生産される可能性がある。東風はこれまで、ロングホイールベース版の『508L』など、中国市場向けのプジョー車を生産してきた。

しかし、ファヴェ氏は「グローバル市場向け」のモデルであると述べており、海外への輸出も計画されていることがうかがえる。

5008よりも上位の大型SUV

コンセプト6は「新世代の大型セダンのビジョン」であり、セダンの「優雅さ」とシューティングブレークの「躍動感」を融合させ、新たなグランドツアラーの先駆けになるとされている。

プジョーは最近、新たなセグメントへの展開を検討しており、508の後継車を模索中だ。ファヴェ氏は昨年末にAUTOCARに対し、「SUVの次に何が来るかを探っています」と語り、「将来、何か別のものが登場するだろうと感じています」と付け加えた。ステーションワゴンモデルに対しても前向きな姿勢を示している。



北京モーターショーで公開されたプジョー・コンセプト8 AUTOCAR

508は2010年、フォルクスワーゲン・パサートやボルボS60/V60のライバルとして、ファストバックとステーションワゴンの2種類のボディタイプで発売された。2代目モデルはあまり販売が振るわず、2025年に生産終了となった。

一方、コンセプト8は、プジョー最大級のSUVモデルとなりそうだ。同社は「プジョーのSUV戦略における次の章を告げるもの」と述べている。

新たなフラッグシップモデルの導入計画については、1月のファヴェ氏へのインタビューで明らかにされた。同氏はそこで、5008の上位モデルの発売を「検討中」だと説明していた。さらに、ヒットさせるためには「本当に斬新なもの」でなければならないと述べたが、今回のコンセプトカーで見られる大胆なデザインは、まさにそうした方向性を示しているのだろう。