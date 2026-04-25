神の要素が抜けると「昔話」になる？ 6万を超える昔話のルーツとは【眠れなくなるほど面白い 図解 民俗学の話】

昔話の民俗学 ① 「昔話」とは何か？

カミを迎える特別な日に語られた

「昔話」は、民衆の間で語られてきた民話（民間説話）の一種です。民話には、ほかに「伝説」「民間神話」「世間話」などがあります。

昔話の特徴の1つは、時間も空間も特定しないことです。また、登場人物も「おじいさん、おばあさん」のように語られ、特定されていません。

「場所や時代が特定されている昔話もあるのでは？」と思うかもしれませんが、それは「伝説」に分類されます。昔話と伝説の違いは、場所や時代、登場人物などが特定されているか否かにあるのです。

民俗学者が集めた日本の昔話の総数は6万を超えます。民俗学者の稲田浩二氏は、それらを「本格昔話」「動物昔話」「笑い話」「形式話」の4種類に大別しました。

また、柳田國男は、「各地で語られる昔話は、もともとは神話に近い長大な物語が原型で、それが断片化したもの」という仮説を立てていました。そして、原型との距離が近い昔話を「完形昔話」、原型から遠い断片化の進んだ昔話を「派生昔話」と呼んでいます。

民俗学では、宗教儀礼の際に歌われていた「神歌」が散文化して神話となり、さらに神の要素が抜けると昔話になると考えています。そのため、かつて昔話は、軽い「笑い話」は別として、基本的にはカミを迎える特別な日（ハレの日）に語られるものでした。

日本昔話の分類

むかし語り（本格昔話）

人の世の起こり 誕生 動物の援助 超自然と人 兄弟話 社会と 家族 異郷訪問 継子話 知恵の力 天恵 霊魂の働き 呪宝 厄難克服

動物昔話

動物前生 動物葛藤 動物社会 動物由来 動物競争

笑い話

賢者と愚者 愚か者 愚か村 おどけ 狡猾 愚か婿 誇張 くらべ話 愚か嫁 言葉遊び

形式話

昔話を何話も語った語り手が、語りを終えるときに挿入する短い話

※稲田浩二『日本昔話通観 第28巻 昔話タイプ・インデックス』（同朋舎出版）をもとに作成

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 民俗学の話』監修：島村恭則

【監修者紹介】

島村恭則（しまむら・たかのり）

民俗学者。関西学院大学社会学部長・教授。1967（昭和42）年、東京都生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。文学博士（筑波大学）。国立歴史民俗博物館教官、韓国・翰林大学校客員教授、東京大学客員教授などを歴任。日本各地で民俗学調査を行うとともに、韓国・中国での調査・研究も行う。

近年は、世界民俗学史をふまえた民俗学理論の研究、とくに民俗学を国際的・学際的な「ヴァナキュラー文化研究」として再編成する議論を展開している。

著書に『みんなの民俗学 ヴァナキュラーってなんだ？』（平凡社）、『民俗学を生きる ヴァナキュラー研究への道』（晃洋書房）、『これからの時代を生き抜くための民俗学入門』（辰巳出版）、『昔話の民俗学入門 民間伝承の秘密を読み解く』（創元社）、編著に『現代民俗学入門 身近な風習の秘密を解き明かす』（創元社）などがある。