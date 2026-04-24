Appleが不具合と脆弱性を修正した「iOS 18.7.8」と「iPadOS 18.7.8」を提供開始！26対応機種を含めたiPhone XS・XR以降など向け
|AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 18.7.8とiPadOS 18.7.8をリリース！
Appleは22日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 18」や「iPadOS 18」の最新版「iOS 18.7.8（22H352）」および「iPadOS 18.7.8（22H352）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに不具合および脆弱性の修正が含まれているとされており、セキュリティーアップデートについてはCVEに登録されている通知関連の「CVE-2026-28950」の脆弱性が修正されているということです。
Appleでは2021年に提供開始したiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、2025年9月に最新のiOS 26やiPadOS 26の正式版が配信開始されましたが、引き続いてしばらくiOS 18やiPadOS 18で使う場合を対象にセキュリティー修正のみを行ったソフトウェア更新を提供しており、今回、新たにiOS 18.7およびiPadOS 18.7の最新バージョンとなるiOS 18.7.8およびiPadOS 18.7.8が提供開始されました。
iOS 18やiPadOS 18の対象機種の場合には「設定」→「情報」→「ソフトウェアアップデート」から行います。単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone XS MaxでiOS 18.7.7からの場合では467.3MBとなっています。更新は従来通りにiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティー修正は以下の通り。なお、これまでのAppleの動きからすると、今後もしばらくはiOS 18やiPadOS 18へのセキュリティー修正が継続して提供されると思われます。
iOS 18.7.8
このアップデートには、iPhone用のバグ修正とセキュリティアップデートが含まれています。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
iPadOS 18.7.8
このアップデートには、iPad用のバグ修正とセキュリティアップデートが含まれています。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
iOS 18.7.8 and iPadOS 18.7.8
Released April 22, 2026
- Notification Services
Available for: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 (all models), iPhone SE (2nd generation), iPhone 12 (all models), iPhone 13 (all models), iPhone SE (3rd generation), iPhone 14 (all models), iPhone 15 (all models), iPhone 16 (all models), iPhone 16e, iPad mini (5th generation - A17 Pro), iPad (7th generation - A16), iPad Air (3rd - 5th generation), iPad Air 11-inch (M2 - M3), iPad Air 13-inch (M2 - M3), iPad Pro 11-inch (1st generation - M4), iPad Pro 12.9-inch (3rd - 6th generation), and iPad Pro 13-inch (M4)
Impact: Notifications marked for deletion could be unexpectedly retained on the device
Description: A logging issue was addressed with improved data redaction.
CVE-2026-28950
記事執筆：memn0ck
