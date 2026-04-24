来年小学校に入学する新１年生向けにデパートでランドセルの販売がスタートしました。早くも始まった「ラン活」！最新のランドセル事情を調べてみました。

牧千晴記者「こちらでは早くも来年の新一年生に向けてランドセルが並べられています。種類も豊富で迷っちゃいます」

いわゆる「定番」のものから最近の「流行り」というくすみカラーのものまで！

そごう広島店では２４日から販売が始まり、約２００種類が並びました。

子ども「（気に入ったポイントは）中と外がかっこよかった」

客「重さとか材質とかあると思うんですけど、本人が気持ちよく使ってもらえるものがいいかなと。いま好きな色が６年間好きかも分からない。そのあたりも聞きながら探せたら」

店内にいるのはランドセル選びを手伝ってくれる「ランドセルアドバイザー」子ども１人１人の体に合うランドセルや、お手入れ方法まで何でも教えてくれるという日本百貨店協会が認めるアドバイザーです。

実際におすすめのランドセルや選ぶポイントを聞いてみました！

そごう広島店 百貨店ランドセルアドバイザー 源本 直己 さん「こちら反射材がデザインになってはいっております。より目立ちやすく車のライトが少し当たるだけでキラッと光って分かりやすくなっています」

雨の日など薄暗い中でも安全に登下校できるようにデザインされています。

うれしい機能があるものは？

源本さん「こちらのようにチェストベルトがついているランドセルもございます。からだでぶれる振動を和らげることによって重みを感じにくくするという点がございます」

そして今ならではの新商品も！

「タブレットの学習も増えているという面で背中側にクッションを入れまして、安全に運べるようになっています」

他にも水筒やペットボトルが入るポケットもついています。

源本さん「ランドセルアドバイザーにお声かけいただきながらこういった点が気になるんだけどというのも全部お答えしますので、しっかりお尋ねしていただきながら見ていただけたらと思います」

そごう広島店では来年３月末までランドセルが並び、期間中は「ランドセルアドバイザー」がいる予定です。