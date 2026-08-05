HOME広島ニュース
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屋根のリフォーム詐欺の男に実刑判決【広島】
7日、うそをついて屋根のリフォーム工事をすすめた罪などに問われている男に懲役１年６カ月の実刑判決が言い渡されました。 被告の男は他の２…
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悠仁さま 原爆慰霊碑に供花 ボーイスカウトの祭典で広島へ
7日、秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが平和公園を訪れ原爆慰霊碑に花を手向けられました。 7日午前１１時半頃平和公園に到着した悠仁さまは原爆慰霊…
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東広島市殺人・放火事件 義理のおい殺人・殺人未遂罪は不起訴
２月に東広島市で起きた殺人・放火事件で逮捕されていた男（２９）について広島地検は殺人と殺人未遂の罪について不起訴としました。 倉本幹太被告…
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お盆の高速道路で急増するタイヤトラブル JAFが事前点検呼びかけ
お盆休みで高速道路の利用が増える中、JAFはタイヤのパンクやバーストに注意を呼びかけています。 高速走行中のタイヤトラブルは重大事故につ…
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広陵野球部暴力問題 前監督が謝罪「生徒との信頼関係が足りなかった」【広島】
7日、広陵高校の野球部で起きた暴力問題をめぐって中井前監督が会見を開き被害生徒に対し「苦しみや負担を感じさせた部分があれば申し訳ない」と謝罪…
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元安川に平和の願い 原爆の日に「とうろう流し」 5千基の灯りが川面彩る
81回目の「原爆の日」となった6日、広島市中区の元安川で恒例の「とうろう流し」が行われました。 原爆犠牲者を慰霊するとともに世界平和への願いを…
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巡査長を懲戒免職 酒気帯び運転か 基準値５倍超 料金所に衝突 広島
県警は酒気帯び運転をした疑いで任意捜査していた２５歳の巡査長を書類送検し、懲戒免職処分にしたと発表しました。 県警によりますと巡査長（２５…
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被爆２世ゲノム解析 初の市民説明会 放影研 被爆の遺伝的影響を調査
放影研＝放射線影響研究所は被爆による遺伝的影響を調べるゲノム解析について、初めての市民向け説明会を開きました。 放影研は去年１２月から広島…
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高市総理「非核三原則 堅持している」 面会の被爆者は「非常に不安」 広島
就任後、初めての平和記念式典に臨んだ高市総理大臣。「非核三原則」の見直しを持論とする総理は被爆地・広島で何を語ったのでしょうか。 ２０１３…
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路上強盗か男が現金奪い逃走 ８３歳女性 背後から押し倒される 三次市
５日夜、三次市の路上で女性が押し倒され、かばんから現金などを盗まれました。警察は強盗事件として逃げた男の行方を追っています。 警察によりま…
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高市総理「非核三原則 堅持している」 就任後初の平和記念式典 広島
就任後、初めての式典に出席した高市総理大臣は「非核三原則を堅持している」としたうえで「核兵器のない世界」の実現に努力する考えを示しました。 …
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８１回目「原爆の日」 松井市長「被爆者の思い受け止めて」 広島
８１回目の原爆の日を迎えました。広島市の松井市長は平和宣言で核なき世界へ向けて被爆地を訪れるよう訴えました。 平和公園には夜明け前から多く…
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「人類と核兵器は、共存できません」広島平和記念式典で横田知事あいさつ
被爆から81年を迎えた広島市の平和記念式典で、広島県の横田美香知事が就任後初めてあいさつし、核抑止から脱却すべきだと訴えました。 以下、あい…
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「ヒロシマの心」を胸に､共に行動を 広島平和記念式典で平和宣言
被爆から81年を迎えた広島市の平和記念式典で、松井一実市長が「平和宣言」を発表しました。 平 和 宣 言 被爆から81年が経過した今､私たちが暮ら…
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広島平和記念式典 高市総理があいさつ 就任後初
被爆から81年を迎えた広島市の平和記念式典で、高市総理大臣が就任後初めてあいさつしました。 以下、あいさつ全文 本日、被爆から８１年となる朝…
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「平和とは、世界中の人々で創り上げるもの」広島平和記念式典で平和への誓い
被爆から81年を迎えた広島市の平和記念式典で、こども代表の2人が「平和への誓い」を発信しました。 平和への誓い もしも「大切なもの」が一瞬で…
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広島 ８１回目の 原爆の日 過去最多１２２カ国・地域の代表が参列へ
広島は８１回目の 原爆の日を迎えました。 平和公園には夜明け前から被爆者らが訪れ、今も慰霊碑の前には多くの人の列が続いています。 広島出身…
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【続報】住宅全焼で4人の遺体発見 70代男性と40代夫婦、10代の子どもと連絡取れず・東広島
5日、広島県東広島市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から4人の遺体が見つかりました。この家に住むとみられる4人と連絡が取れておらず、警察が…
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車とバイクが衝突 72歳男性が意識不明の重体【広島】
広島市南区の交差点で車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた72歳の男性が意識不明の重体となっています。 警察によりますと、5日午…
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住宅の床下で見つかった砲弾のような物体 自衛隊が確認し「危険性なし」【広島】
５日、広島市安芸区の住宅で床下から砲弾のような物体2発が見つかりました。自衛隊が確認した結果、火薬は入っておらず爆発の危険性はないとして、警…