HOME広島ニュース

巡査長を懲戒免職 酒気帯び運転か 基準値５倍超 料金所に衝突 広島

県警は酒気帯び運転をした疑いで任意捜査していた２５歳の巡査長を書類送検し、懲戒免職処分にしたと発表しました。 県警によりますと巡査長（２５…