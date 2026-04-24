森香澄、ピーチ・ジョン新ミューズ就任 「最高にキレイ」ファン絶賛
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が23日にInstagramを更新。ランジェリー姿を披露すると、ファンから「最高にキレイ」「見惚れます」といった反響が寄せられた。
【写真】森香澄、まさにミューズ！ スタイル抜群の下着姿
22日、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任したことが報じられていた森。彼女が「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ランジェリー姿であらわになった抜群のスタイルが収められている。
彼女の投稿にファンからは「最高にキレイ」「どれも可愛いすぎますー」「素敵すぎて見惚れます」などの声が集まっている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）
【写真】森香澄、まさにミューズ！ スタイル抜群の下着姿
22日、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任したことが報じられていた森。彼女が「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ランジェリー姿であらわになった抜群のスタイルが収められている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）