中国SNSの微博（ウェイボー）で22日、スマホの言語を中国語にして使っても特に困ることはないし、見た目もスッキリするとの日本人のX（旧ツイッター）への投稿が紹介され、トレンド上位に浮上した。

Xユーザーの「くろえいさん」はこのほど、「1年以上、スマホの言語を中国語にして使っていますが、特に困ることは無いです。日本語では『ダウンロード』『バッテリーセーバー』『アクセスポイント』となるものが中国語では『下載』『省電模式』『個人熱点』と数文字で表現されるので見た目もスッキリ！」と、スマホの画面のスクリーンショットを添えて投稿した。

ウェイボーユーザーの「達克鴨唐」が、くろえいさんの投稿を紹介すると、中国のウェイボー利用者から「なぜ日本語には英語をそのままカタカナにしたものがこんなにも多いのか気になる」「中国語は最も効率的で簡潔でシンプルで明快な言語だからね」「日本語は英語に侵されすぎだ。そろそろ改めないと」「スマホの言語を（中国語から）日本語にしてみたら戻せなくなってしまったよ」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）