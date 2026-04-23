3月、現役を引退した北安曇郡白馬村出身でスキーノルディック複合・渡部暁斗さん。



6月に地元・白馬村でラストジャンプイベントを開くことを明らかにしました。



23日、JOCの橋本聖子会長を訪れた渡部暁斗さん。27年にわたる競技人生にピリオドを打ち、今後の活動に注目が集まっていましたが…。



渡部暁斗さん

「『WATABE AKITO's LAST JUMP powered by you』という名前で考えていて、6月6日に地元の白馬村で応援してくださったファンと小中学生に向けたイベントを今企画しています」





6月に自身のラストジャンプを飾るイベントを開くことを明かしました。渡部暁斗さん「僕の最後のジャンプ1本を飛ぶのにリフトを動かさなければならない。そのリフトを動かす電力をみんなに発電してもらって、1本飛ぼうというイベントになっています」イベントの内容は参加者が自転車で発電したエネルギーでリフトを動かすというもの。みんなの力で渡部さんをジャンプ台のスタート地点に立たせます。そこには、ある思いがあります。渡部暁斗さん「スポーツを楽しみながら、それを通して気候変動問題についても少し学んでいただけたら」イベントの参加者は5月上旬から募集する予定です。