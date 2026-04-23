犬に危険な「春の野草」5選

1.スイセン

春の訪れを告げるスイセンは、見た目の可憐さに反して非常に強い毒性を持っています。特に球根に毒が集中していますが、葉や花にも中毒成分が含まれているため、庭に植えている場合や花壇の近くを通る際は注意が必要です。

誤って食べてしまうと、激しい嘔吐や下痢、よだれが止まらなくなるといった症状が現れます。ひどい場合には、心不全や血圧の低下を招き、命を落とす危険もある恐ろしい植物です。

2.チューリップ

春の花として代表的なチューリップも、犬にとっては危険な植物の一つです。全草に毒性がありますが、特に球根に「ツリピン」という有害な成分が多く含まれています。

犬が誤って食べてしまうと、口の中が荒れたり、激しい胃腸炎を起こして嘔吐や下痢を繰り返したりします。また、球根を触った足で顔をこすると皮膚炎を起こすこともあるため、ガーデニングをしている家庭では犬が近寄らないように工夫しましょう。

3.ヒヤシンス

独特の香りと豪華な花が魅力のヒヤシンスですが、犬が口にすると深刻な中毒症状を引き起こします。特に球根にはシュウ酸カルシウムの結晶が含まれており、噛むことで口の粘膜に刺さり、激しい痛みや腫れを引き起こします。

それだけでなく、誤食によって重度の胃腸炎や血便が出ることも。また、ヒヤシンスに触れるだけで皮膚がかぶれてしまう犬もいるため、お散歩中に鼻先を近づけすぎないよう見守りましょう。

4.スズラン

スズランは、春の野草の中でもトップクラスの猛毒を持っています。花や根だけでなく、スズランを生けていた花瓶の水さえも、犬が飲むと命に関わることがあるので注意しましょう。

含まれる毒素は心臓に直接作用するため、食べてから短時間で心不全を起こしたり、けいれんや麻痺を招いたりするリスクが非常に高いです。ほんの少しの量でも死に至る可能性があるため、散歩道で見かけた際は決して目を離さないようにしてください。

5.レンゲツツジ

山野や庭木としてよく見られるレンゲツツジは、蜜や葉に「グラヤノトキシン」という毒を持っています。昔から家畜が食べるとふらつくことで知られており、犬が食べてしまった場合も同様に、激しい嘔吐や呼吸困難、筋肉のけいれんを引き起こします。

放置すると意識を失うこともあるため、大変危険です。オレンジ色や赤色の鮮やかな花は犬の興味を引きやすいため、茂みの中へ勝手に入らせないよう注意しましょう。

こんな様子は要注意！すぐに出る中毒症状

犬が植物を誤食した場合、症状は食べてから数分で出ることもあれば、数時間経ってから現れることもあります。分かりやすいサインは、急に大量のよだれを垂らしたり、何度も激しく吐き戻したりする消化器の異常です。

また、胃腸が荒れることで激しい下痢や血便が見られることもあります。これらは体から毒を排出しようとする反応ですが、体力の消耗が激しいため、すぐに対処しなければなりません。

さらに怖いのが、神経系や心臓への影響です。足元がふらついて真っ直ぐ歩けなくなったり、体が小刻みに震えたり、目がうつろになってぐったりし始めたりした場合は、毒が全身に回り始めているサインです。

見た目の変化としては、口の周りや粘膜が赤く腫れ上がる、顔を地面にこすりつけて痛がるなどの様子が見られることもあります。少しでも「いつもと違う」と感じたら、様子を見ずにすぐに行動してください。

もし誤食してしまったときの正しい対処法

愛犬が危険な草を食べてしまったとき、絶対にやってはいけないのが「家で無理に吐かせること」です。ネットに方法が書かれていることもありますが、素人が行うと吐瀉物が喉に詰まって窒息したり、食道をさらに傷つけたりする恐れがあります。

病院へ向かう際は、状況を正確に伝える準備をしましょう。「いつ」「何を」「どのくらいの量」食べたのかを整理してください。食べた植物の名前が分からない場合は、残っている植物の一部や、スマートフォンの写真を持っていくと診断の大きな助けになります。

また、既に吐いてしまった場合は、その吐瀉物をビニール袋に入れて持参すると、獣医師が毒の種類を特定しやすくなり、より適切な処置を受けることができます。

悲しい事故を防ぐためのお散歩マナー

誤食事故を防ぐためには、お散歩中のルール作りが欠かせません。まずはリードを短く持ち、犬が飼い主より前を歩きすぎないようにコントロールしましょう。

常に飼い主が愛犬の数歩先の地面をチェックし、怪しい植物がある場所には近づかせないことが最も確実な予防策です。

好奇心旺盛な性格の犬や、何でも口に入れてしまう癖がある子の場合は、草むらが多い場所を避けて舗装された道を歩くなどの工夫も検討してください。

また、日頃から「拾い食い防止」のトレーニングをしておくことも大切です。地面にあるものに興味を示したときに「ダメ」や「アウト」という号令で口から離せるようにしておきましょう。

さらに、植物そのものの毒性だけでなく、道端の草には除草剤や殺虫剤が撒かれている可能性もあります。特に管理された公園や空き地では注意が必要です。愛犬の健康を守るため、お散歩中はスマートフォンを見たりせず、常に愛犬の動きに意識を向けてあげましょう。

まとめ

春のお散歩は、飼い主にとっても愛犬にとっても至福の時間ですが、一歩外に出れば危険な誘惑が潜んでいます。スイセンやスズランといった身近な花が、実は強い毒を持っていることを忘れないでください。

もしもの時に冷静に対応できるよう、普段から危険な植物の知識を深め、万が一の際の連絡先を確認しておきましょう。飼い主の小さな注意が、大切な家族の命を守る唯一の手段となりますよ。

(獣医師監修：寺脇寛子)