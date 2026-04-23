Xで1000万表示超

西濃運輸の公式SNSアカウントが「うちだって…うちだって……！」とコメントのもと、同社のトラックが整然と並ぶ写真を投稿しています。これはユーザーの「ファミリーマートの陳列が（整然としていて）素晴らしい」という投稿に反応したものですが、これがX上で1000万表示を超えるなど、非常に大きな反応が寄せられています。なにがあったのでしょうか。

【えっ…これが西濃運輸が産んだ「トンデモ整列大会」です】

同社の投稿に寄せられた反応のうちの多くは、企業の公式アカウントや一般ユーザーがこの投稿に便乗して、西濃トラックばりに整然と並ぶさまざまなヒト・モノの様子を投稿するというもの。そのラインナップは多岐にわたり、野菜、つまようじ、餃子、牛肉、SDカード、旅館の宴会場のテーブル、さらには「フラガール（福島のハワイアンズの公式アカウントが投稿）」など枚挙にいとまがありません。

この投稿を見たSNSユーザーからは同社のトラックの整列ぶりに対しては、「AI！？いや公式か！マジか！」「実に壮観」「圧巻の光景」といったコメントが、その後の“整列祭り”については「なかなか楽しい光景でした!!」「こういうノリ良いですね」「こういう 楽しい連鎖は良きですね」「企業公式がリレーポストしてて草」といったコメントが寄せられています。