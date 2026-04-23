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カウンセラー・Ryotaが解説。あなたを監視して執着する人の隠された心理とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「実は…これが多いと執着されている証拠6選。あなたを監視する人の隠された思いとは？」と題した動画を公開した。動画では、職場やご近所付き合いなど日常の人間関係で発生する「執着」のサインと、相手の隠された心理、そして具体的な対処法について解説している。



Ryota氏はまず、執着されている証拠の1つとして「監視されている」状態を挙げる。相手が監視カメラのようにじっと見てくる背景には、「あなたと自分の考えが違う」ことへの不安や危機感があり、本能的に危険な存在として警戒しているからだと解説する。



また、「行動を覚えられている」「自分の居ない所でよく話題にされる」といった行動も執着のサインだと指摘。恋愛感情だけでなく、嫌悪や悪意からでも、相手の頭の中にあなたがいっぱいいる状態になれば執着に繋がると語る。さらに、「すぐ自慢やマウントされる」という行動については、あなたへの恐れや劣等感を埋め合わせ、「自分は勝っているんだよ」とアピールして安心したい心理が働いていると分析した。



そのほか、「思い通りに行動させようとしてくる」「反応を強要される」など、自分の正義を押し付けてくるケースについても言及。「なんでくれないの？」と繰り返し強要してくる状態は、相手の頭に血が上り、周りが見えなくなっている証拠だと述べている。



動画の終盤でRyota氏は、こうした執着への対処法として、まともに取り合わず「非同調」の姿勢をとることを提案する。相手が早口ならこちらはゆっくり話すなど、あえてペースをずらすことで「私はあなたと一緒にはなりませんよ」と明確な線引きを示すことが重要だと説く。単なる嫌がらせと思われがちな執着行動の裏には、相手の強い不安や恐れが隠されているという、人間関係の複雑なメカニズムに気づきを与えてくれる内容となっている。