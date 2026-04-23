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YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」が、「【実は◯◯】あのホルモン、エルレすら売れない時期は長かった。ライブハウス店長が語る「絶対売れないバンド」の共通点とブレイクの秘訣」と題した動画を公開しました。動画では、平井拓郎と富山の老舗ライブハウス「SoulPower」の店長・としおさんが、マキシマム ザ ホルモンやELLEGARDENら大物バンドの過酷な下積み時代を振り返っています。



話題は、今や日本を代表するロックバンドとなったマキシマム ザ ホルモンのインディーズ時代へ。当時はまだカセットテープで楽曲を手売りしていた時期で、資金のなかった彼らはとしおさんの店に泊まり込んでいたといいます。としおさんは「炊飯ジャーを持ってご飯炊いて、ふりかけで食うのがあいつらの主食」と当時の様子を明かし、見かねてご飯を作って食べさせていたという心温まるエピソードを語りました。



続いて、ELLEGARDENの知られざるアマチュア時代の話題へ。ツアー中にボロボロのハイエースが故障した彼らは、なんと10人乗りのロケバスを購入。そこにPA機材一式を積み込み、地方の商店街などでゲリラライブを行ってチケットを手売りする作戦に出たといいます。しかし、としおさんが売れ行きを尋ねると「全然売れない！」と苦笑いしていたと明かされ、平井も思わず笑い声を上げました。



それでも泥臭く活動を続けた結果、ライブを見たファンがネットのBBS（電子掲示板）に目撃情報を書き込み、あっという間に掲示板がパンク。そこから一気にブレイクを果たしたという伝説的なエピソードが語られました。



としおさんは、効率が重視される現代の音楽業界に触れつつ、あえて非効率な道を歩んだバンドが結果を出していると分析。「非効率だからドラマチックなんじゃない？」と、人の心を動かすバンドの魅力を熱く語りました。



大物バンドたちの知られざる苦労話と、現場を見守り続けてきたライブハウス店長ならではの深い洞察。華やかなステージの裏に隠された泥臭い人間ドラマが、多くの音楽ファンの胸を打つ対談となっています。